سقوط أمطار على مناطق متفرقة في كفر الشيخ.. و«العظمي» 19 درجة مئوية

شهدت محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على بعض مناطق المحافظة، خاصة المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، في ظل طقس قارس البرودة.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الاثنين، تُسجل العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 14 درجة، فيما يشهد البحر المتوسط حالة مضطربة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، بينما تبلغ سرعة الرياح 8 كم في الساعة، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وكثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسيير السيارات وحركة المواطنين، وسط انتشار معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.