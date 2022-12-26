«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس كفر الشيخ اليوم: برودة وأمطار بنسبة 30%

واصلت محافظة كفر الشيخ إعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء فصل الشتاء رسمياً، والأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية، وخاصة المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مائلا للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وذلك على كافة الأنحاء.

فرص سقوط أمطار اليوم في كفر الشيخ

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على كفر الشيخ بنسبة 30% مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً على مختلف المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الاثنين العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 14 درجة.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.