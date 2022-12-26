ضبط عامل ابتز طالبة بالأقصر بنشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل بمحافظة سوهاج، لاتهامه بابتزاز طالبة جامعية بمحافظة الأقصر، وتهديده بنشر صور شخصية لها.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جرجا من «إيمان ع ع م»، 23 عاما، طالبة بكلية التربية النوعية، وتقيم بدائرة مركز الأقصر.

تهديد طالبة بصور خاصة

وتضمن المحضر تضرر الطالبة من المدعو «أشرف م م خ»، 21 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، لقيامه بتهديدها وابتزازها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل طلب مبالغ مالية منها.

وعلى الفور، تم تشكيل وحدة بحث جنائي، وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم وبحوزته هاتفين محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل كافية على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها، وحُرر محضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السجن 7 سنوات

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي عمر سرحان لـ«الوطن»، إن طلب أموال من فتاة وابتزازها مقابل عدم نشر صور أو أشياء خاصة بها وانتهاك حياتها الخاصة تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات.