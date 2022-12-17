بشرى وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما الثاني.. صور ورسالة خاصة

وجّه زوج الفنانة بشرى رسالة حب لها في عيد زواجهما الثاني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر مجموعة من الصور لهما وعلق عليها: «عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة».

وردت بشرى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام؛ إذ أعادت نشر التدوينة وعلقت عليها: «في أسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبو السوالم كل سنة وأنت طيب يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة وحصوة في عيد اللي ما يصلي على النبي.. المنفسنين يمتنعون».

بشرى تعود من مهرجان البحر الأحمر

وعادت بشري منذ أيام قليلة من السعودية بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في جدة في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وكانت بشرى طرحت مؤخرا أغنية 369 من ألبومها الجديد «في حتة تالتة»، وحققت من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة ونجاحا كبيرا، وهي من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد الثانية من الألبوم بعد «الليل» التي طرحتها منذ عدة أسابيع، وحققت نسب استماع قياسية.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت على توجيه الشكر لقادة الدولة.

وتعيش بشرى حاليا حالة من النشاط الفني إذ تطرح ألبومها بشكل منفرد كل فترة أغنية، كما تستعد لإنتاج فيلم «أولاد حريم كريم»، وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم للفنان مصطفى قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجآت تعلن عنها خلال الفترة المقبلة.