وفاة معلمة بأزمة قلبية أثناء شرح الحصة الدراسية بسوهاج

سقطت منال أحمد، مدرسة اللغة العربية بمدرسة السكساكة الابتدائية التابعة لإدارة طما التعليمية، بسوهاج، مغشيًا عليها أثناء شرح الحصة في اليوم الدراسي اليوم، حسبما ذكرت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية.

وعلى الفور جرى نقلها لمستشفى طما المركزى لإسعافها، وتبين إصابتها بأزمة قلبية توفيت على إثرها في الحال، وتقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية المعلمة بواجب العزاء والمواساة لأسرتها.

التربية والتعليم تنعى المعلمة

فيما نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج المعلمة وصرح الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بتوجيه لجنة إلى منزل الفقيدة لتأدية واجب العزاء من قبل المديرية، ومشاركة ذويها الأحزان.

حزن وصدمة

وقال زملاء الراحلة، إن المعلمة كانت بصحة جيدة ولم تظهر عليها علامات التعب أو المرض منذ بداية اليوم، وفوجئوا بسقوطها بينهم فاعتقد البعض أنها غيبوبة مرض السكري أو هبوط في الدورة الدموية نتيجة الإرهاق وفقا لحديث منى على، صديقتها بالمدرسة لـ«الوطن».

تشييع جثمان المعلمة

وجرى تشيع جثمان المعلمة اليوم، ودفنها بمقابر العائلة بمركز طما بمحافظة سوهاج.