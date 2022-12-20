الإعدام لسائق قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في جرجا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته خنقا بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك عقب تقييدها بالحال وخنقها.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2020

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2020، بدائرة مركز جرجا، عندما أقدم «ح ص»، سائق، على قتل زوجته «م م» لخلافات زوجية بينهما، حيث استمع الجيران لاستغاثتها المتتالية ليتم اكتشاف الواقعة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث وجهت الجهات المختصة للمتهم، 33 عاما، سائق، تهمة قتل المجني عليها زوجته مع سبق الإصرار، حيث قام بتقييدها بحبل وخنقها ثم تركها مكبلة تستغيث، وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام.