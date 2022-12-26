قوافل «حياة كريمة» المجانية تتواجد في 10 محافظات الأسبوع الجاري

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن الجدول الأسبوعي لمواعيد قوافلها العلاجية المجانية «طبية، بيطرية وزراعية» والنوات التوعوية في المحافظات المختلفة؛ لتحسين مستوى معيشة الأفراد من سكانها.

وانطلقت القوافل المجانية الأسبوعية لـ«حياة كريمة» الطبية والبيطرية والندوات التوعوية في 10 محافظات مختلفة، وذلك في الفترة ما بين 24 إلى 31 ديسمبر.

أماكن قوافل حياة كريمة

وتصل القوافل المجانية لـ حياة كريمة في محافظات «المنوفية، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، والقاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة ودمياط»، بحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتنتشر القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقًا للجدول التالي، بحسب ما أعلنته المؤسسة كالتالي:

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لاسيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرًا والنائية.