مدير «مشروعات الخدمة الوطنية»: «النصر للكيماويات الوسيطة» ركيزة مصر الأساسية

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ تروس مصانع الجهاز لم تتوقف عن الدوران خلال 50 عاما، مشددًا على أنّ شركة النصر للكيماويات الوسيطة ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الزراعية والصناعية والطبية اعتمادًا على الكفاءات والخبرات الوطنية.

وأضاف أبو المجد، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنّ الشركة تأسست عام 1972، وواصلت دورها الريادي عبر نهج تنموي مثالي أمكنه أن يحقق النقلة النوعية كنموذج للاقتصاد الابداعي مع تولي الرئيس السيسي المسؤولية عام 2014.

وتابع بأنه بموجب رؤية مصر الاستراتيجية 2030 تمكنت شركة النصر من تدشين 13 مصنعا جديدا داخل مجمعاتها الصناعية العملاقة في أبو رواش والفيوم والسخنة، وبذلك ارتفعت أعداد مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة خلال 8 أعوام من 26 مصنع إلى 39 مصنع متخصص في الصناعات الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية أمكنها تأمين حياة المصريين والوفاء باحتياجات السوق المصري من الكلور وشمتقاته لتوفير مياه شرب صحية وآمنة بكل أنحاء الجمهورية والأسمدة الفوسفاتية بالإضافة إلى الغازات الطبية والصناعية وتصدير فائض الإنتاج إلى دول العالم المختلفة.