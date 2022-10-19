«الخدمة الوطنية»: إنشاء شركة مساهمة للصناعات التكنولوجية بالتعاون مع إيطاليا

قال اللواء أركان حرب وليد حسين، مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، إنّه بناء على توجيهات القيادة السياسية، جرى تجهيز مشروع لإنتاج معدن الزركون المطحون فائق النعومة، وجرى التعاقد على توريد معدات المشروع من إحدى الشركات الألمانية، حيث جرى الانتهاء من الدراسات الفنية والتعاقدية لمشروعي إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم وفلز التيتانيوم وسبائكه، ومشروع إنتاج العناصر الأرضية النادرة من خام المونازيت، بالتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية والأمريكية والصينية والأسترالية العاملة في المجال.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وتابع حسين، خلال كلمته في حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ دفع عجلة الإنتاج للمعدل الذي يحقق الارتقاء بمستوى المعيشة، مرتبط إلى حد كبير بما يحققه قطاع الصناعة من تطور، لافتا إلى أنّ الجهاز يعمل لإنهاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية البيئية الصناعية العملاقة، لتحسين مستوى المعيشة، ومنها الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى الشركة المصرية الإيطالية للصناعات التكنولوجية.

وأضاف مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، أنّ الشركة الجديدة تتم بالتحالف مع أكبر الشركات الإيطالية لإنتاج بايوكوارتز وألواح خالية السيلكا صديقة للبيئة، وإنشاء مجمع صناعي في العين السخنة لإنتاج الكوارتز، هو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ومجمع الأسدة الأزوتية بالعين السخنة بإجمالي 6 مصانع، وتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية حضارية للرخام والجرانيت كاملة التخطيط وخالية من المخلفات الصلبة والسائلة لتقليل الانباعثات الملوثة للبيئة.