«المصرية للتغذية»: نقص المياه والجفاف سبب حدوث الجوع الشرس في الشتاء

قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إننا نواجه 3 تحديات في الشتاء، هي: غياب الشمس، الشعور بالبرد، نقص المياه والدخول في حالة من الجفاف، مشيرًا إلى أن نقص المياه في جسم الإنسان والجفاف أحد أسباب حدوث الجوع الشرس، موضحًا أن هناك نوعين من الجوع إحداهما حقيقي والآخر مزيف.

الفرق بين الجوع الحقيقي والمزيف

وأضاف «جمال» خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنه يمكن التفرقة بين الجوع الحقيقي والمزيف بعلامات بسيطة؛ إذ أن الأول يحدث تدريجيًا تبدأ برغبة في الأكل وتزداد بمرور الوقت، حتى تأتي قرصة الجوع، بينما «المزيف» يأتي مرة واحدة من دون أي إشارات بشكل مباشر.

هناك علاقة وثيقة للغاية بين الشمس والأكل

وأشار عضو الجمعية المصرية للتغذية، إلى أن هناك علاقة وثيقة للغاية بين الشمس والأكل؛ إذ أن الجسم يفرز بعض الهرمونات بشكل منتظم عند التعرض للشمس مثل: هرمون «السيروتونين، وMSH، والميلاتونين الخاص بتنظيم دورة النوم والشهية»، مشددا على أن عدم التعرض للشمس بكمية كافية يزيد الشعور بالجوع لفترات طويلة، خاصة بالليل.

ووجه الدكتور كريم جمال، المواطنين إلى ضرورة التعرض للشمس ووقوع ضوئها على العين يوميًا من 20 إلى 30 دقيقة، ولا يشترط أن تكون شمس مباشرة، وذلك بهدف تنظيم هرومونات الجسم وإمداد الجسم بفيتامين D الذي يحتاجه الجسم.