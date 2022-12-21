«البحوث الفلكية»: ندوة عن تعامد الشمس على المعابد بمكتبة مصر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن المعهد أطلق منذ أمس في مكتبة مصر العامة بالأقصر، ندوة عامة عن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد المصرية، وتناولت الظواهر الفلكية بشكل عام عبر الاستعانة بالتلسكوبات الصغيرة.

حضور طلابي كبير للندوة

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الكثير من طلاب المدارس حضروا الندوة وشرحنا لهم كيفية استخدام التليسكوبات في الرصد.

رصد ظاهرة التعامد على بهو الأعمدة

واستطرد: «الحضور كلهم استخدموا التليسكوبات عشان يشوفوا السماء، وكان فيه عدد من الأجرام وخاصة أننا في نهاية الشهر العربي، والسماء كانت جميلة وتصلح للرصد الفلكي، وده كان مقدمة لرصد ظاهرة التعامد على بهو الأعمدة وقدس الأقداس بمعابد الكرنك صباح اليوم».

وأوضح أن التمثيل من كل الجهات حاضري الندوة، بالأمس، كان مشجعا، ودفع المعهد للاستمرار في تقديم ما يقدمونه مع كل منظمات المجتمع المدني من أجل تثقيف المجتمع.