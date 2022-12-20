جامعة الإسكندرية: اختيار مساعدين شباب لوكلاء الكليات للدراسات العليا

قال الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إنه سيتم اختيار مساعدين لوكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث من فئة الشباب.

وأضاف «الغندور»، في كلمته خلال انعقاد مجلس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء، بمقر المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية، أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، لتوفير الكوادر الشبابية لقيادة الجامعة في المستقبل، وإعداد وتأهيل تلك الكوادر من القيادات الشبابية.

إتاحة الفرصة للكوادر الشبابية في جامعة الإسكندرية

وأوضح أن الهدف هو إتاحة الفرص لهم في مجالات المشاركة الحقيقية والتعامل مع الواقع العملي، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، وتكون قادرة على تلبية برامج ومشروعات التطوير التي تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن وفي المستقبل.

إنشاء قاعدة من الكفاءات الشبابية في جامعة الإسكندرية

ولفت «الغندور»، إلى أن الجامعة تستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، والمجتمعي، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى واطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات، كما قام سيادته برفقه السادة وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، بتفقد متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، حيث أعلن الغندور عن موافقة المجلس على المشروع البحثي بعنوان «متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية في العصر الرقمي - البحث العلمي في التراث لخدمة المجتمع».

موافقات مجلس الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين لجنة المشاركة الطلابية ووحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة الإسكندرية وإدارة البحوث السريرية بوزارة الصحة والإسكان، ووافق المجلس علي تجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

ووافق المجلس بروتوكول التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والكلية الفنية العسكرية، كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الإسكندرية، وجامعة ولاية يومان موسكو الحكومية الفنية(معهد الدراسات العليا).