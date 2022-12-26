وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري (فيديو)

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الدبلوماسية العسكرية المصرية، أعقبها كلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لسنة 2022-2023، كما تمّ عرض فيلم تسجيلي تناول كل مراحل عملية التأهيل للعناصر التي تمّ اختيارها ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما أدى أعضاء التمثيل الدبلوماسي العسكري الجدد قسم الولاء.

كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كل أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيراً إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يُكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنَّ عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقاً لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظراً لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.