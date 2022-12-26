بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر المحضر اللازم.

انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 111 في اتجاه القاهرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من حسن محمد حسن، 20 سنة، مقيم في المنيا، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جمال حسن، 30 سنة، مقيم في المنيا، باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، وفوزي عبدالواحد الوكيل، 53 سنة، مقيم في الفيوم، بكسر في الحوض والساق اليمنى.