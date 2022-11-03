بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد قبل قليل الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة «تمناية»، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تلقى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة تمناية مع نفسها عند جبل حامد طريق وادى النطرون، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «حسيني محمد حسين، 54 سنة، مقيمة الجيزة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلى بالبطن، محمود أحمد محمد، 29 سنة، مقيم الفيوم، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالرأس، علاء الدين أحمد جاد، 26 سنة، مقيم الغربية، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، حسن ماجد حسن أحمد، 24 سنة، مقيم الدقهلية، مصابًا باشتباه خلع بالكتف، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون لتلقى الإسعافات والعلاجات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.