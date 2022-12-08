مصرع سائق إثر انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز في البحيرة (صور)

لقى سائق مصرعه، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز في البحيرة

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز، ما أدى إلى مصرع قائدها، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث انقلاب السيارة، وتبين وقوع انفجار الإطار الأمامي الأيسر بسيارة نصف نقل تحمل رقم «5186 ب.أ.ع»، محملة إسطوانات غاز كبيرة على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة الحجارة اتجاه الأسكندرية، ما أدى إلى وفاة سعيد حامد عبدالحميد مصطفى بدوى، 21 سنة مقيم أبو حمص.

وجرى نقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف لثلاجة حفظ الموتى، والطريق يعمل بشكل منتظم ولا يوجد أى معوقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.