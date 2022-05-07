لميس جابر عن شائعة مرض الفخراني: «الناس دي بتاكل عيش على حساب راحتنا»

تحدثت لميس جابر زوجة الفنان الكبير يحيي الفخراني عن الشائعات التي تحاوطه سواء مرضه أو تعرضه لأزمة قلبية، التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.

لميس جابر تكشف حقيقة مرض يحيي الفخراني

وقالت لميس جابر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الدكتور يحيى الحمد لله زي الفل ومبيشتكيش من أي مرض لكن دول ناس بياكلوا عيش على حساب راحة بالنا ونفسيتنا».

ورد يحيى الفخراني، في وقت سابق، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» على تلك الشائعات، قائلا: «الحمد لله أنا تمام ودي كلها شائعات مغرضة».

آخر أعمال يحيي الفخراني

يذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني في الدراما مسلسل نجيب زاهي زوكش، وشاركه في البطولة: أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، محمد يسري، رامز أمير، كريم عفيفي، رنا رئيس، تميم عبده، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، نهى عابدين وغيرهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

والمسلسل دارت قصته حول اكتشاف يحيى الفخراني، أن لديه ابن ويبدأ في البحث عنه بمساعدة خادمه حتى يجده في النهاية.

كما قدم العام الماضي مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، التي عرضت بين القاهرة والإسكندرية وحققت نجاحا كبيرا، كما عرضت في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك في المسرحية: إياد نصار، محمد الشرنوبي، ناصر سيف، رضا إدريس، حسن العدل، علاء قوقة، لبنى ونس، كارمن سليمان، سماء إبراهيم، شريف دسوقي وهي من تأليف بيرم التونسي.