سعر الأرز السائب والمكرونة والعدس في المنافذ اليوم

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر الرز السائب في المنافذ وعددا من السلع الأخرى، اليوم الاثنين، كسعر الذرة والفول الصحيح وغيرها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، سعر الرز السائب وأبرز السلع الأخرى كالعدس والسكر والشاي، على هذا النحو:

سعر الرز السائب اليوم في المنافذ

متوسط السعر 17.85 جنيه / كيلو

أدنى سعر للسلعة أرز زمزم 17.39 جنيه / كيلو

أعلى سعر للسلعة أرز الضحى 21.12 جنيه / كيلو

سعر الفول المعبأ

متوسط سعر 33.08 جنيه

أدنى سعر للسلعة الفول المعبأ 33.08 جنيه / كيلو

سعر الدقيق المعبأ

متوسط سعر السلعة 18.51 جنيه

سعر زيت عباد الشمس

متوسط سعر السلعة 47.68 جنيه

أدنى سعر للسلعة زيت عباد الشمس 45.99 جنيه / لتر

أعلى سعر للسلعة زيت عباد الشمس 47.68 جنيه / لتر

سعر السكر المعبأ

متوسط سعر السلعة 18.01 جنيه

أدنى سعر للسلعة سكر زمزم 16.91 جنيه / كيلو

أعلى سعر للسلعة السكر المعبأ 18.32 جنيه / كيلو

سعر المكرونة المعبأ

متوسط سعر السلعة 19.69 جنيه

أدنى سعر للسلعة المكرونة المعبأة 19.55 جنيه / كيلو

أعلى سعر للسلعة مكرونة المصرية 20.1 جنيه / كيلو

سعر المكرونة السائبة

متوسط سعر السلعة 17.65 جنيه

سعر العدس المعبأ

متوسط سعر العدس 42.38 جنيه

سعر شاي العروسة 40 جم

متوسط سعر السلعة 6.07 جنيه

أدنى سعر للسلعة شاى العروسه 40جم 6.07 جنيه / عبوة

سعر شاى ليبتون 40 جم

متوسط سعر السلعة 7.15 جنيه

أدنى سعر للسلعة شاى ليبتون 40 جم 7.15 جنيه / عبوة