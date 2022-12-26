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10 تصريحات مهمة لـ متحدث الحكومة عن معارض أهلا رمضان 2023 وتسعير السلع

كتب:

محمد عزالدين
04:05 ص | الإثنين 26 ديسمبر 2022
السفير نادر سعد

السفير نادر سعد

أدلى السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية في العديد من البرامج تحدث فيها عن آخر الاستعدادات الخاصة بمعرض أهلا رمضان 2023 وتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، والإفراج عن السلع والمنتجات بالمواني.

وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، وذلك خلال النقاط التالية:

1- تقرر فتح شوادر أهلا رمضان بداية من أول يناير المقبل في جميع المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

2- لا توجد أي مشكلة في مخزون الدولة من أي سلعة حتى الأرز.

وضع أسعار المنتجات على الأرفف

3- عملية تخزين الأرز الشعير تسببت في قلة المعروض.

4- مهلة لمدة أسبوعين من أجل وضع أسعار المنتجات على الأرفف بالمتاجر وإلا يتعرض أصحابها للعقوبات القانونية.

5- الإفراجات الجمركية تُساهم في زيادة المعروض لعودة توازن السوق مرة أخرى.

6- الحكومة تعمل وتبذل جهدًا غير طبيعي، من أجل حل أزمة البضائع والسلع في المواني.

الإفراج عن البضائع بالموانئ

7- الإفراج عن بضائع وسلع غذائية بالمواني، بقيمة 5 مليارات دولار في 23 يومًا.

8- حجم المتراكم في المواني انخفض خلال 23 يومًا من 14.4 مليار دولار وأصبح لا يتجاوز 9.5 مليار دولار، منهم 3.4 مليار بضائع الصب والتي سيعاد تصديرها مرة أخرى.

9- الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي.

10- إتاحة السلع الموجودة في الجمارك يسهم في زيادة العرض الموجود في السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار وإعادة التوازن للسوق المصري مرة أخرى.

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