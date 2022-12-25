«الغرف التجارية»: توفير السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات بداية الشهر المقبل

قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن الدولة تعمل على توفير مدخلات الإنتاج لكل المصانع لمدة لا تقل عن شهرين، وهذا من شأنه توفير السلع في الأسواق، وبالتالي استقرار الأسعار، معقبًا: «السلع هتكون كتير في السوق».

توفير سلع بأسعار مخفضة

وتابع عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن اتحاد الغرف يبدأ من الشهر المقبل، العمل على توفير السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، وهذا من شأنه أن يساعد على خفض الأسعار واستقرار السوق.

ولفت إلى أن هناك اجتماعًا مع وزير الصناعة والتجارة لوضع خطة عمل لفتح منافذ في كل المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة، معقبًا: «بمجرد إتاحة السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، تقوم جميع المحال التجارية بخفض الأسعار لمنافسة هذه المنافذ، وهذا يضمن وصول السلع للمواطن بأسعار مقبولة».

ولفت إلى أن الوسطاء خلال الفترة الماضية كانوا يعملون على حجب السلع على أمل ارتفاع الأسعار، ولكن بزيادة العرض من خلال البضائع المفرج عنها في الموانئ تستقر الأسعار، معقبًا: «اللي حجب سلعة الفترة اللي فاتت هيضطر لبيعها الآن قبل انخفاض الأسعار».