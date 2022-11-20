«التضامن»: 1.4 مليار جنيه دعما لـ الأطفال الأيتام بمختلف المحافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تمكين وتقديم الرعاية لأبناء مصر من الأيتام والأطفال معلومي أو كريمي النسب من المهام الأساسية سواء من خلال الرعاية المؤسسية أو منظومة الأسر البديلة والكافلة.

تقديم دعم نقدي لـ420 ألف طفل يتيم

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها، اليوم، إلى أن الوزارة تتشارك مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، إذ تقدم دعم نقدي شهري لـ420 ألف من الأطفال فاقدي الوالدين أو الوالد، وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال.

رعاية الأطفال الأيتام

ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم والرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم والمصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

انخفاض عدد مؤسسات الرعاية بنسبة 10%

وأوضحت أنها تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، إذ انخفض عدد المؤسسات بنسبة 10%، وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، مشيرة إلى أنه جرى توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، وجاري تسليم الشقق إليهم، مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذي جرى فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.

الرعاية البديلة

أوضحت وزارة التضامن أنه جرى الاهتمام بالأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية جزء مكمل لدورها فى منظومة الطفولة، فدائما ما تؤكد الوزارة أن الأسرة البيئة المثلى لتنشئة الطفل، وفي هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانا بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.

وأوضحت التضامن أنه بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني جرى إعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه جرى إجراء أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون، وذلك في محاولة من الوزارة للاتجاه نحو «لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة» وبذل جميع الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

أكثر من 18 ألف طفل مكفول بالأسر البديلة

وتعمل الوزارة على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم، وقدر عدد الأطفال الذين جرى كفالتهم لدى أسر حافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 18 ألف طفل.

9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية

وبلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية.