متحدث «الصحة»: مستشفيات المؤسسة العلاجية تستوعب أكثر من 1000 سرير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مستشفيات المؤسسة العلاجية أحد أذرع وزراة الصحة والسُكان في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 8 مستشفيات هم القبطي وهليوپوليس ومصر القديمة والمعادي وغيرهم بالقاهرة، إلى جانب مستشفيات أحمد ماهر ودار الولادة والقبطي بالأسكندرية بسعة استعابية تقرب من 1000 سرير.

مد عدد ساعات العمل بمستشفيات المؤسسة العلاجية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر فضائية المصرية المصرية والقناة الأولى، أنّ وزارة الصحة تعمل على رفع كفاءة الخدمات العلاجية الصحية المقُدمة للمواطنين، وبالنسبة مستشفيات المؤسسة العلاجية جرى إضافة 28 حضانة و17 غرفة عناية مركزة، مشيرًا إلى أنّه تمّ مد عدد ساعات العمل في تلك المستشفيات، إذ أصبحت هناك عيادات مسائية يمتد عملها حتى الساعة 8 مساءً بدلًا من إنهاء العيادات عملها في الساعة الثانية ظهرًا.

عدد المترددين على الطوارئ يقرب من 30 ألف مواطن

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنّ عدد المترددين على أقسام الطوارئ في الشهر الماضي كان يقرب من 30 ألف مواطن، ولكن بعد فتح العيادات المسائية قل عدد المترددين إلى 18 ألف مواطن، إذ إنّ المواطنين وجدت أنّها تستطيع تلقي الخدمة في العيادات من الحاجة إلى الذهاب لأقسام الطوارئ.

وتابع بأنّ العيادات المسائية التابعة لمستشفيات المؤسسة العلاجية تضم متخصصين في كل المجالات الطبية سواء أمراض النساء أو الانف والأذن والحنجرة أو الأمراض الباطنية او الأمراض الجراحية وغيرهم، مشيرًا إلى أنّ خدمة العيادات المسائية جاءت بعد توجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيه من وزارة الصحة والسُكان.