توقف سقوط الأمطار في الإسكندرية وسحب تراكمات المياه من الشوارع

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحسنا ملحوظا عما كان عليه أمس، حيث توقفت الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة، ما ساعد على جفاف الشوارع من المياه بعدما رفع رجال شركة الصرف الصحي كل التراكمات، ومن ثم أصبحت هناك سيولة مرورية خلال اليوم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد استمرار البرودة بدرجة حرارة 19 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة للصغرى، مع توقعات بهطول أمطار بنسبة 50% خلال الساعات المتقدمة من اليوم.

تطهير الشنايش في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التعامل مع كل التجمعات التي أسفرت عنها أمطار أمس التي وصلت لسيول ببعض المناطق وزادت عن الطاقة الإستيعابية للمنظومة، ما سبب تراكمات المياه في بعض المناطق.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن معدات وسيارات الشركة تعاملت معها، خلال الساعات الماضية لافتا إلى أنه يجرى في الوقت الراهن تطهير الشنايش تحسبا لسقوط الأمطار مرة أخرى.

طقس الإسكندرية

وبحسب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإن موجة الطقس الحالية التي ضربت المحافظة هي نوة الفيضة الصغرى والتي بدأت خفيفة يوم الخميس الماضي؛ وكانت ذروتها أمس، لافتا إلى أن المناطق التي شهدت تراكم مياه الأمطار؛ كونها تحوي شبكات صرف قديمة ومتهالكة، ولا تستطيع استيعاب هذه المياه.