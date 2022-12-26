مساحتها 20 فدانًا.. 7 معلومات عن المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ

جهود مكثفة تبذلها محافظة كفر الشيخ، للانتهاء من أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية الجديدة التي تُقام داخل مدينة كفر الشيخ، أمام بوابة الجامعة الرئيسية، بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم المعلومات عن المنطقة اللوجستية الجديدة بمحافظة كفر الشيخ.

1- المنطقة اللوجستية الجديدة تُقام على مساحة 20 فدان، بمدينة كفر الشيخ، وأمام بوابة جامعة كفر الشيخ الرئيسية.

2- تبلغ تكلفة المنطقة اللوجستية 5 مليارات جنيه.

3- تضم مول كبير، ومراكز طبية وتعليمية وخدمية، وأندية رياضية، ومنطقة ترفيهية.

4- توفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

5- تعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها أهالي كفر الشيخ التي تُغنيهم عن الذهاب للمحافظات المجاورة.

6- ترفع من قيمة المنطقة المحيطة بشكل كبير، مما يُضاعف القيمة الاستثمارية والعوائد المستقبلية.

7- إنجاز 80% من إقامة المنطقة اللوجستية.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم إنجاز 80% من المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ، والتي تُقام على مساحة 20 فدان، بتكلفة استثمارية 5 مليار جنيه، وتبلغ المدة الزمنية للمشروع 48 شهراً، لافتاً أن المشروع يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتكون من «محطة خدمة وتموين سيارات، ومركز تدريب وتعليم، ومركز طبي، ومخازن لوجستية، ومركز تجاري وتسويقي، ونادي رياضي، ومنطقة ترفيهية».

وأشار «نور الدين»، إلى أن محافظة كفر الشيخ شهدت نقلة كبيرة بعدد من القطاعات، واكتملت بإقامة منطقة لوجستية بعاصمة المحافظة، وفي منطقة حيوية وهي منطقة جامعة كفر الشيخ، وذلك لتوفير كل احتياجات أبناء المحافظة، لوضع حد المعاناة في انتقالهم للمحافظات المجاورة للحصول على المنتجات التي يرغبونها، وأيضاً لتقديم الخدمات الترفيهية لهم.