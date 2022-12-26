التصريح بدفن عامل لقي مصرعه في حادث تصادم على الطريق الدائري بقليوب

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم، حيث أطاحت به سيارة مسرعة، وفرت هاربة على الطريق الدائري، وطلبت سرعة تحديد وضبط السيارة وقائدها وتحريات المباحث.

مصرع عامل صدمته سيارة على الطريق الدائري

ولقي عامل رخام مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة «أم بيومي»، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث أصيب بنزيف بالمخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن، وطلبت تقرير أعمال الطبيب الشرعي واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط السيارة المتسببة بالحادث.

هروب قائد السيارة

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «ك ص أ»، 37 سنة، عامل رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مسرعة فر قائدها هاربا بعد الواقعة به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد وضبط السيارة وقائدها.