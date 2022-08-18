إعادة الحركة بـ«دائري القليوبية» بعد مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارتين

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق الدائري، عقب رفع آثار حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل، بالقرب من الطريق الحر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت ندب الأدلة الجنائية لفحص الحادث، وبيان سبب الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم حول الحادث، وطلب تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثة ضحية الحادث من أبناء محافظة القليوبية.

تفاصيل تصادم سيارتي ميكروباص ونقل على «الدائري»

وشهد الطريق الدائري حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص محملة بالركاب وأخرى نصف نقل، أعلى الطريق الدائري، في اتجاه السلام بعد الطريق الحر بسبب السرعة.

وتلقت أجهزة المرور بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، بعد الطريق الحر بنطاق محافظة القليوبية، وهرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث، وصرحت النيابة بدفن ضحية الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

التصريح بدفن الجثة

وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي، وتم التصريح بدفن الجثة، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وبيان الأسباب والملابسات.

ووجه محافظ القليوبية بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفى، وتوفير الرعاية لهم، موجها العزاء لأسرة ضحية الحادث من أبناء محافظة المنوفية.