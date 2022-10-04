نداء شرارة لـ«الوطن»: مصر ستظل حبيبتي.. وشرفت بتمثيلي الأردن في احتفالات أكتوبر

مثلت الفنانة الأردنية نداء شرارة، بلدها الأردن اليوم، في احتفالية الندوة التثقيفية رقم 36، التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاحتفال بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد.

نداء في الاحتفالية، شاركت بتقديم جزء فى أوبريت لمتنا، الذي جمع عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي.

نداء شرارة: مصر حبيبتي الأبدية

قالت نداء في تصريحات لـ«الوطن»: «شعور لا يوصف بمشاركتي في حفل الندوه التثقيفية، وازدادت شرف بالغناء امام الرئيس السيسي، في هذا الحدث العظيم».

وأضافت: «كما أشعر بالفخر بتمثيل بلدي الأردن في تلك الاحتفالية، ومبسوطة لمشاركتي الغناء مع قامات الغناء المصري والعربي، فمصر ستظل دوما حبيبتي».

أوبريت لمتنا من كلمات الدكتور مدحت العدل والحان مدين

أوبريت لمتنا من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومكساج مصطفى رؤوف، وشارك فيه بالغناء من مصر: الطفلة كنزي ومدحت صالح وأحمد سعد، ومن المملكة العربية السعودية بدر الشعيبي، ومن الأردن الفنانة نداء شرارة، ومن لبنان نوال الزغبي، ومن الإمارات الفنانة بلقيس، ومن المغرب الفنانة جميلة البداوي ومن قطر الفنان فهد الكبيسي ومن ليبيا الفنان حميد الشاعري ومن فلسطين الفنان محمد عساف بالتعاون مع كورال روح الشرق.

كمال أبو رية وأحمد حلمي نجما فيلم «مصري»

الندوة التثقيفية شارك بها عدد كبير من نجوم الفن المصري، على رأسهم أحمد حلمي وأحمد عز والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز وأمينة خليل وكوكبة من الفنانين.