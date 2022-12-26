تعرف على حدود الشراء «أون لاين» من الخارج بعد انضمام البنك الأهلي للقائمة

انضم البنك الأهلي المصري، مؤخرا إلى قائمة البنوك التي أعلنت عن خفض حدود سحب الدولار من البطاقات المصدر لها للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وذلك عند استعمال البطاقات خارج مصر، وذلك لتدبير العملة الصعبة.

وأقرت البنوك أنه سيتم تطبيق قرار خفض حدود سحب الدولار من البطاقات، على بطاقات الخصم المباشر والائتمان، للمشتريات، وذلك بهدف خفض حدود تدبير العملة الأجنبية.

أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، مع تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

حدود السحب في البنك التجاري الدولي

حدود السحب في بنك قطر الأهلي الوطني

حدود السحب في بنك HSBC

حدود السحب في البنك الأهلي المصري

كانت البنوك العاملة في السوق المحلية، تتيح للعملاء حال تواجدهم خارج مصر، استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري في عمليات الشراء والسحب بعملة الدولة الموجودين بها، وفق نظام «سويفت» العالمي.

ويهدف هذا القرار إلى حماية أرصدة البنوك من النقد الأجنبي، بعد ملاحظة وجود عمليات سحب كبيرة من الخارج بالعملات الأجنبية من هذه الدول، حيث كانت البنوك العاملة في السوق المصرية، تتيح سحب الأموال للعملاء في حالة تواجدهم خارج مصر، باستخدام بطاقاتهم المصرفية وفق نظام «سويفت» العالمي، قبل أن تقيّد السحب وتخفّض حدوده بعد أن لوحظ عمليات سحب كبيرة من العملاء خارج البلاد.