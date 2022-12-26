القبض على شخصين بتهمة قتل آخر لسرقة سيارته في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بوجود سيارة متروكة بإحدى الطرق بدائرة القسم وعليها آثار دماء.

وبالانتقال والفحص عُثر على السيارة المشار إليها متوقفة بجانب الطريق بالمنطقة محل البلاغ، وبداخل حقيبة السيارة جثة «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية» بها جروح قطعية متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة».

تفاصيل الجريمة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بهدف الاستيلاء على السيارة قيادة المجني عليه، حيث قاما باستيقافه بدعوى توصيلهما إلى إحدى المناطق، وعقب وصولهما تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، ووضع جثته داخل شنطة السيارة، وقاما بالاستعانة بـ«عامل» لمساعدتهما في قيادة السيارة وقاموا بالتخلي عنها بمكان العثور عقب نفاذ وقودها، ثم قاموا بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته الشخصية.

وعقب ذلك قام أحد المتهمين بالاتصال بشقيقه، مقيم بذات العنوان، لاصطحابهم لمحل سكنهم وعقب وصولهم قاموا بالتخلص من متعلقات المجني عليه والتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، والتصرف في الهاتف المحمول بالبيع لدي عميلهما «سيئ النية» (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه.

وبإستهداف باقى المتهمين أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.