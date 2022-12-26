عاجل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، حسن شحاتة.

وبدأت اللجنة في مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.

زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد، أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـري، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .

وقال رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تبدأ اليوم في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها في الاعتبار خلال المناقشات.

ويشارك في الاجتماع سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلو وزارات القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.