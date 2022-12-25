محافظ القليوبية يكرم الفائزين في نموذج محاكاة مجلس النواب والمسابقات الثقافية

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، أعضاء برلمان شباب المحافظة الفائزين في انتخابات وزارة الشباب والرياضة لنموذج محاكاة مجلس النواب، والحاصلين على مناصب بالمجلس على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

نتائج انتخابات نموذج محاكاة مجلس النواب

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت نتائج انتخابات نموذج محاكاة مجلس النواب على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد التصويت الإلكتروني الذي أسفر عن فوز عدد من أعضاء برلمان القليوبية بمقاعد أساسية.

وفاز إسلام محمد عبد الهادي بمنصب وكيل ثان لجنة الاتصالات والتكنولوجيا، وأميرة صبح حسن محمد بمنصب أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنس سامي عبد السلام أحمد بمنصب وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي، ومصطفى شحاتة مصطفى غريب بمنصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وسارة مدحت محمد سعيد بمنصب وكيل ثان لجنة العلاقات الخارجية.

استثمار فكرة نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ

وأكد محافظ القليوبية ضرورة استثمار فكرة نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتشجيع أبناء برلمان القليوبية على تبادل الخبرات السياسية وتنمية الوعي السياسي والثقافي والتوعية بتحقيق التواصل بين الفائزين في نماذج محاكاة مجلس النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق تبادل الخبرات ومناقشة القضايا وتبني الفائزين على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة وزارة الشباب والرياضة إلى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ليس فقط في النواحي الرياضية والبدنية، بل وفي النواحي الثقافية والفنية والاجتماعية لتنمية الوعي لدى النشء والشباب، واستثمار طاقات الشباب المصري للدفع بعجلة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية

في سياق متصل، كرم محافظ القليوبية الطالب أحمد أسامة عبد الحميد الحاصل على المركز الأول والثالث على مستوى العالم بالبرتغال في الخماسي الحديث، وأحرز الميدالية الذهبية والبرونزية، وهو طالب بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية.

كما قام بتكريم الطالبة سلمى سيد أحمد الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، وهي طالبة بمدرسة صفية زغلول الرسمية للغات بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تم تكريم الطالبة تسبيح عماد حمدي الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، وهي طالبة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للطلبة والطالبات، مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم لأبطالها الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية والثقافية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية، مؤكدا حرصه على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب محافظة القليوبية في مدارس القليوبية.

كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتور سيد عبد الهادي، مدير إدارة مدرسة الثانوية الرياضية، على الجهد المبذول للظهور بالمظهر المشرف، وحصول ابن من أبنائها على المركز الأول والثالث على مستوى العالم في بطولة الخماسي الحديث بالبرتغال.