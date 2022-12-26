بسنت بكر «قد المقام» على الراديو 9090

الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، تكون بسنت بكر على موعد مع مستمعي الراديو 9090، من خلال برنامجها «قد المقام»، حيث يعرض هذا البرنامج فن الزمن الجميل والموسيقى وذاكرة صناعتها، والأغنية المصرية والعربية والغربية وشرحها، وكذلك سرد لحكايات صناعة الأغاني.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن بسنت بكر، مذيعة الراديو 9090، وهي كالتالي:-

- بدأت العمل الإعلامى كصحفية ومترجمة عام 2002.

- التحقت بالراديو عام 2006.

- في 2011 قدمت برنامج «الناس مقامات» عن الشخصية المصرية، وعبقريات المكان والحدث والزمان والقوي الناعمة لمصر.

- عملت مذيعة أخبار عام 2018.

- قدمت «قد المقام» و«محصلش حاجة».

- لها تجارب في الغناء والشعر العامي والحملات الإعلامية.

- مؤخرا حصلت على جائزة أفضل مذيعة عن برنامج «قد المقام»، من «ديرجيست».