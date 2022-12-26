إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالمحلة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها على طريق قرية سامول، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب موتوسيكل

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغا من الأهالي، يفيد إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل علي طريق قرية سامول بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخصين في العقد الثالث من العمر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر انقلاب دراجة نارية موتوسيكل كانوا يستقلونها، علي طريق قرية سامول بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى.

رفع آثار الحادث

ونُقل المصابون إلى مستشفى المحلة العام، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.