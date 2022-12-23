حادث جمصة اليوم.. أسماء 17 مصابا في انقلاب أتوبيس عمال بسبب الأمطار

استقبل مستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، 17 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس «ميني باص» على طريق رافد «المنصورة - جمصه» الدولي أمام قرية القطنة، نتيجة السرعة الزائدة وهطول الأمطار، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور بسيطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي حادث جمصة اليوم

وقال مصدر طبي، لـ«الوطن»، إن أسماء المصابين في حادث جمصة اليوم إثر انقلاب أتوبيس «ميني باص» كان يقل عددا كبيرا من العمال كالتالي:

عبدالرحمن محمد إبراهيم 18 سنة، ومحمود إبراهيم حافظ 21 سنة، وعبدالله سمير عبدالرحمن 17 سنة، أحمد شفيق 19 سنة، ومحمد إبراهيم 23 سنة، من قرية الإصلاح بمركز بلقاس، وأحمد سمير عبدالرحمن 28 سنة، وأحمد عبدالرحمن إبراهيم 21 سنة، ومحمد رضا عبدالله 21 سنة، أحمد رضا محمد 18 سنة، وإصاباتهم كدمات وسحجات وجميعهم.

فيما أصيب أحمد حجاج أحمد 27 سنة، بكدمات وسحجات، وتم عمل جبيرة على الساعد الأيسر، وإسلام عتاب بدير 18 سنة، كدمات، مقيمان في قرية فيسكو مركز بلقاس، وناجي فتحي المغازي 42 سنة، وإبراهيم عبدالله إبراهيم 46 سنة، ومحمد صبري محمد 38 سنة، من قرية أبو دشيشة ببلقاس، وإصاباتهما كدمات وسحجات.

كما أصيب في الحادث كل من علي عبدالمجيد 18 سنة، من الشوامي ببلقاس، بكدمات، وهدير محمود إبراهيم 42 سنة، من بسنديلة ببلقاس، بكدمات، ومحمد علي أحمد 25 سنة، من الستاموني ببلقاس، بكدمات متفرقة وجبيرة على القدم اليسرى.

6 سيارات إسعاف

وتمكنت 6 سيارات إسعاف من نقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص أمام قرية القطنة على طريق جمصة، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة أثناء هطول الأمطار على الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح الطريق، وتحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.