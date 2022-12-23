أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في الفيوم.. بينهم 8 أطفال

حصلت «الوطن» على أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، قرب قرية قصر الباسل بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، الذي راح ضحيته شخصين، وأصيب 18 آخرين.

وضمت قائمة المصابين، 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 3 و17 سنة، الذين كانوا يسافرون برفقة أسرهم، وجميعهم من محافظة بني سويف.

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر حادث انقلاب ميكروباص بنطاق محافظة الفيوم، عن وفاة شخصين وهما:

- سيد فكري عماد أحمد، 62 سنة.

فاطمة رجب محمد كامل، 27 سنة.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر حادث طريق أسيوط الغربي، عن إصابة 18 شخصًا بينهم 8 أطفال، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

إبراهيم حسن موسى خليفة، 23 سنة. أميرة محمد سيد عرابي، 23 سنة. رجب إبراهيم رجب عبد الحي، 23 سنة. كريم محمد سيد معبد، 9 سنوات. خليفة محمد سيد غانم، 6 سنوات. رشا محمد أحمد محمد، 27 سنة. محمد أحمد أمين محمد، 25 سنة. أمين محمد أمين محمد، 26 سنة. أحمد جمال خليل مصطفى، 15 سنة. أشرف ربيع عشري عبد الوهاب، 17 سنة. دغاء صالح أحمد محمد، 35 سنة. سيد وليد محمد صادق، 9 سنوات. جنا وليد محمد صادق، 8 سنوات. شعبان كامل بلال، 20 سنة. صابرة رجب حسن، 44 سنة. لمياء خالد سيد، 23 سنة. سما عبد الجيد فراج، 7 سنوات. مالك عبد الجيد فراج، 3 سنوات.

التصريح بدفن الجثامين

وصرحت جهات التحقيق، بتسليم جثتي المتوفيين والموجودتين في مشرحة مستشفى الفيوم العام، لذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرهما بمسقط رأسيهما بمحافظة بني سويف، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفى الفيوم العام.