فيلم توم كروز «Top Gun: Maverick» الأعلى إيرادا في العالم خلال 2022

احتل فيلم توم كروز «Top Gun: Maverick»، المركز الأول في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في العالم، خلال عام 2022، إذ وصلت إيرادات الفيلم لـمليار و488 مليون دولار منذ بداية عرضه في مايو الماضي، وحقق الفيلم في شباك التذاكر المحلي 718 مليون دولار، بينما وصلت إيراداته العالمية لـ 770 مليونًا، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

واختار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فيلم توم كروز «Top Gun: Maverick» إخراج جوزيف كوزينسكي، ضمن قائمته للأفلام المفضلة في 2022، إذ يحرص كل عام على إصدار قائمة تتضمن أفضل الأعمال الفنية التي شهدها خلال العام، وجاء الفيلم من إجمالي 17 فيلمًا، يعتبرهم «أوباما» الأفضل من وجهة نظره من بيهم «The Woman King» و«Everything Everywhere All at Once»، و«The Fabelmans» بالإضافة إلى «Till»، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

فيلم توم كروز «Top Gun: Maverick» على قوائم ترشيحات جائزة أوسكار

ولم يكن ذك النجاح الوحيد الذي بصدده توم كروز وفيلم «Top Gun: Maverick»، إذ حصل على 3 ترشيحات لجوائز أوسكار في الفئات التي تم الإعلان عن قوائم ترشيحاتها الطويلة أفضل مؤثرات بصرية، أفضل صوت، وأفضل أغنية أصلية عن «Hold My Hand» التي قدمتها ليدي جاجا، ومن المتوقع أن يترشح الفيلم لجائزة أوسكار أفضل فيلم، التي سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة في 24 يناير المقبل قبل موعد حفل الجوائز في 12مارس.

بعد نجاح فيلم توم كروز «Top Gun: Maverick» الجمهور يبحث عن جزء ثالث

وبعد النجاح الذي حققه الفيلم، كشف الممثل الأمريكي مايلز تيلر ‏أنه تحدث مع توم كروز عن تقديم جزء ثالث من الفيلم، الذي تم تقديم الجزء الأول منه في عام 1986، بينما قال المخرج جوزيف كوسينسكي في حواره مع موقع «ديد لاين» أن المجال مفتوح لتقديم جزء جديد، ولكن حتى الآن لم يتم التأكيد رسميا.