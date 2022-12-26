نشاطات البابا توضروس الثاني في أسبوع.. أبرزها صلاة تسبحة كيهك «سينرجيا 4»

أصدر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، مقطع فيديو تضمن نشاطات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرعوية خلال الأسبوع الماضي.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي نشر على صفحة المركز الإعلامي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهم الأنشطة واللقاءات والأحداث التي مرت بها الكنيسة، واستقبال البابا تواضروس داخل المقر الباباوي لعدد من الأساقفة والكهنة والشخصيات العامة والرموز، على النحو التالي:

البابا تواضروس في أسبوع

ـ استقبال البابا تواضروس الثاني للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للاطمئنان على صحة المطران بعد رحلة علاجية بالخارج استغرقت وقتًا.

ـ الالتقاء بمجمع كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران في شبرا

ـ استقبال الأنبار مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد ومجمع كهنة القطاع.

ـ استقبال القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني.

ـ استقبال الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومجمع كهنة القطاع.

ـ إلقاء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني.

ـ تهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي.

ـ نعي نياحة – وفاة- الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وإنابة اللجنة البابوية المشرفة على الايبارشية لصلاة التجنيز.

ـ استقبال أنبا يوليو س الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات وفريق عمل الأسقفية.

ـ استقبال عمر الجبرة وزير النقل الكندي.

ـ استقبال وقد من سيدات أعمال اتحاد الغرف التجارية.

ـ صلاة تسبحة كيهك «سينرجيا4» التي نظمتها لجنة جامعة بأسقفية الشباب مع آلاف الشباب الجامعي.