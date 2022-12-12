البابا في أسبوع.. نعي وعظة وتدشين كنيسة و«تجنيز مثلث الرحمات»

عرض المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشاط البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال الأسبوع الماضي، إذ أوضح أهم الأنشطة واللقاءات والأحداث التي مرت بها الكنيسة.

وتضمن مقطع الفيديو الذي عرضه المركز، النعي الذي أصدره البابا تواضروس، بعد رحيل الكاتب والإاعلامي مفيد فوزي ذاكرًا أنَّه كان للراحل «أسلوبًا خاصًا في مجال عمله الإعلامي والصحفي، وحمل على كتفيه خبرات مهنية وإنسانية عريضة».

واستقبل البابا، الأنبا أبرام مطران الفيوم للاطمئنان على صحته بعد رحلة علاج بالخارج، بعدها تمّ الإعلان عن وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع مع المرض، وجرى تكليف وفد كنسي بالسفر للمشاركة في تجنيز الأب كيرلس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، الذي رحل عن عالمنا في 2 ديسمبر الجاري عن عمر يناهز الـ96 عاما، ونعاه البابا والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وألقى البابا الأربعاء الماضي عظة الأسبوعية، والتي استكملت سلسلة عظاته عن الأسرة المسيحية، كما استقبل البابا خلال الأسبوع الماضي كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف، إلى جانب تدشين كنيسة العذراء والملاك رافائيل بمنشية النزهة في وسط الإسكندرية