وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا» بقيمة 81 مليون دولار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار؛ إذ جرى الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بالتنسيق مع البنك المركزي، ومن خلال القطاع المصرفي.

الإفراج عن 146 ألف طن من الذرة

وأوضح «القصير» أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة، بحوالي 58.4 مليون دولار، و26 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار، وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار.

وبذلك أصبح إجمالي ما جرى الأفراج عنه، خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022، 1.427 مليون طن، منهم 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعا، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.