فحص 12 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة «السمعيات» خلال شهر في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و484 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بمدن ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار مبادرة «السمعيات».

علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألفا و484 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة خلال شهر نوفمبر الماضي.

إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع

وقال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة مشيرا إلى أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

على جانب أخر، أعلنت مديرية الصحة، عن تسليم 12 وحدة صحية مدرجة لرفع كفائتها، إضافة إلي تجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنية، بنسبة تنفيذ 48 %، ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 35 %، ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 23%، ومستشفى مغاغة بنسبة تنفيذ 16%، ومستشفى أبوقرقاص بنسبة تنفيذ 8%.