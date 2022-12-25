إصابة 6 طلاب بجامعة المنيا إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع

أصيب 6 طلاب بجامعة المنيا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم ببين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام عزبة عفيفي التابعة لقرية قلندول بمركز ملوي.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1592 ن ا ج، و4189 ن ر ا، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام عزبة عفيفي التابعة لقرية قلندول بمركز ملوي.

نقل 6 طلاب بجامعة المنيا للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 طلاب بجامعة المنيا وهم: غادة عبد التواب 22 عاما، أميرة حسن 22 عاما، أحمد كامل 22 عاما، إيمان عبد المعبود 19 عاما، أحمد محمد 21 عاما، آية نادي 18 عاما، يقيمون بقري الشيخ حسين والبرشا والأشمونين والعرين البحري، بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وارتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.