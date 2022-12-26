انهيار جزئي بمنزل مكون من 3 طوابق في المنيا وإخلائه من السكان

انهار الجزء الأمامي من منزل قديم مكون من 3 طوابق في المنيا، دون وقوع إصابات، وتم إخلاؤه من السكان، وعمل كردون أمني وفصل المرافق حفاظا على حياة المارة.

انهيار منزل قديم في جنوب مدينة المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل ملك ورثة فوزي مسعود، بشارع شادي أمام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بحي جنوب مدينة المنيا، دون مصابين.

إخلاء المنزل من جميع السكان

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن المنزل قديم مكون من 3 طوابق على مساحة 110 أمتار، ومقام بالطوب اللبن، وأنهار الجزء الأمامي، وتم إخلاؤه من جميع السكان، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وعمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة.

وانتقل فريق من الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للفحص حيث أفادت المعاينة الأولية أن المنزل لايشكل خطورة على المنازل المجاورة، وتم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة وإعداد تقرير تفصيلي بحالة المنازل المجاورة، لاتخاذ اللازم.