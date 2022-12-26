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طرق بسيطة لصناعة الزبادي والجبن القريش في المنزل.. «مش هتشتريهم من بره»

كتب:

هاجر عمر
02:58 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
صناعة الجبن القريش والزبادي بالمنزل

صناعة الجبن القريش والزبادي بالمنزل

قالت الدكتورة ناهد عبد المقتدر أستاذ بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إن الخطوة الأولى لصنع منتاجات الألبان هي الحصول على اللبن من مصدر موثوق منه وآمن وخالي من الملوثات والمضادات الحيوية، كمنافذ وزارة الزراعة، لافتة إلى ضرورة أن يكون اللبن طبيعي غير معلب للحصول على نتيجة أفضل من حيث التصافي والطعم، ويمكن استخدام اللبن البقري والجاموسي.  

صناعة الزبادي بطريقة صحيحة

وأضافت «عبدالمقتدر» في حوار على فضائية «dmc»، أن العديد من الأفراد الآن يلجأون لصناعة الزبادي بالبيت من خلال جهاز مخصص لصناعته، ويمكن صناعته من اللبن الطبيعي مع وضع ملعقة من كوب زبادي جاهزة بعد غليه والقيام بمعاملة حرارية له وتركه يبرد لدرجة حرارة 40 أي يصبح دافئًا، والمُعيار يحدد بملعقة كبيرة لكل كيلو من اللبن، ويتم تقليبها جيدًا، متابعة أنه يتم توزيع اللبن بالأكواب ووضعها بالحضانة لمدة ساعتين إلى 3 ساعات، ثم وضعها في الثلاجة لاستكمال مرحلة التخسر.

صناعة الجبن القريش

وأكملت أنه يمكن صناعة الجبن القريش بالمنزل من خلال إحضار اللبن الموثوق من مصدره، ثم غليه وتركه ليبرد، ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من الزبادي ملعقة على كل كيلو ونتركه بنفس الإناء الذي تم غليه به وتبريده بعد تقليبه، على أن يكون المكان دافئًا، أو تركه بالفرن الدافئ وتغطيته، إلى أن تحدث عملية التجبين، ثم تصفيته بمصفاة نظيفة وشاشة يتم تخصيصها لصناعة الجبن، وبعد ذلك، تصفية السوائل مع الضغط على الجبن المصنوع بقوة أو باستخدام غطاء لحلة لتصفيته تمامًا، وتركه عدة ساعات لتصبح قرص من الجبن القريش.

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