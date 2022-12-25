قصور الثقافة تطلق برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية صفط اللبن بالمنيا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع محافظة المنيا، فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية صفط اللبن في مركز المنيا، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 28 ديسمبر الجاري.

ويُنفذ البرنامج على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بقرى محافظة المنيا، في إطار سعي الهيئة لتحقيق العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا، في مختلف الأقاليم المصرية.

فعاليات متنوعة ومنفذ بيع كتب ومجلات

ويتضمن البرنامج ندوة بعنوان «ندوة عن الحوار الثقافي كضمانة للحوار والبناء»، ومحاضرة بعنوان «أبطال صنعوا النصر»، إضافة إلى ورش اكتشاف مواهب لأبناء القرية، وورش فنية رسم وتلوين عن المواطنة والوحدة الوطنية، ومشغولات يدوية، وعروض سينما وأفلام وثائقية، وإنجازات الدولة، وأفلام للأطفال، بالإضافة لمنفذ بيع الكتب والمجلات من إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات، بجانب عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية طفل.