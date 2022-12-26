وزارة الداخلية: تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

- ضبط 5 قضايا متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:

ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

- ضبط 1949 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام:

ضبط 58 قضية.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»:

ضبط 4 قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.