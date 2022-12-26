الداخلية: ضبط 58 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بالطرق والمحاور كافة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 57746 مخالفة مرورية متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 57746 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 57746 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 9283 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 دراجات نارية مخالفة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و16 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.