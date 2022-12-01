أستاذ اقتصاد عمراني لـ محمد علي خير: فكرة المدن الجديدة نشأت لانتقاص الكثافات السكانية

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن فكرة المدن الجديدة نشأت لانتقاص الكثافات السكانية والبنائية التي تجاوزت كل المعدلات، لافتا إلى أن معدل التزاحم بمصر أعلى من أي معدلات في العالم أجمع.

خلق فرص عمل بالمحافظات

وأضاف «فرج»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أنه كان هناك تركيز لجميع الاستثمارات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية دون غيرها من المحافظات، وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك تفريغ للسكان وخلق فرص للعمل في أماكن أخرى.

وأشار إلى أن التركيز السكاني على الخريطة يؤدي لمشاكل مرورية واقتصادية وصحية وغيرها من المشكلات، وأيضا لارتفاع معدلات الجريمة، وبالتالي كان لا بد من ظهور المدن الجديدة.

ولفت إلى أن الجيل الأول من المدن الجديدة ظهر في مصر بالثمانينيات ولا سيما مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات، ومن اختار بناء هذه المدن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بينما في عام 2022 نتحدث عن الجيل الرابع من المدن الجديدة.

الفرق بين الجيلين الأول والرابع

وأوضح أن الاختلاف بين الجيلين الأول والرابع يتمثل في المفهوم؛ فالأول هو بناء الدولة لمسكن للمواطن كمأوى، متابعا: «يعني الشخص بيشتغل في أي مكان ويجي ينام في 6 أكتوبر، ودة مفهوم الجيل الأول بأنه مكان مأوى أو سكن فقط».

وأفاد بأن مفهوم الجيل الرابع من المدن الجديدة أشمل؛ فهي تتمثل في المسكن وفرصة عمل في نفس المدينة، وخدمات عامة متكاملة مثل الطرق، وسهولة الوصول إليها بوسيلة عامة.