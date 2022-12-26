أغرب طقوس حفلات الزفاف المغربية.. «أهل العروسة بيجيبوا 3 خرفان»

عرضت نشرة «المغاربية» على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «حمل العروس على العمارية والسكر هدية العريس.. الأعراس المغربية متعددة الأيام ومتنوعة الطقوس».

طقوس الزفاف في المنغرب

وذكر التقرير، أن طقوس الخطبة من أساسيات العرس المغربي، ويتم الاتفاق بين الأهالي على تفاصيل العرس الأساسية مثل الشبكة والهدايا وملابس العروس وتفاصيل مراسم الزفاف التي تختلف من منطقة لأخرى.

وفي بعض المناطق الزراعية، يكتفي أهل العروس بـ3 خرفان وثلاثة أطنان من الغلة وما لا يقل عن 64 كجم من السكر، الذي يعتبر من التقاليد الأساسية، وأول هدية من العريس إلى عروسه لأنه يرمز إلى الحياة السعيدة والأيام الحلوة.

العروس ترتدي قفطانًا مطرزًا بخيوط ذهبية

في الحنة ترتدي العروس الفستان التقليدي المغربي وهو عبارة عن القفطان المغربي الشهير والمصنوع من الحرير والشيفون بأكمام طويلة، ومطرز بخيوط ذهبية وله حزامًا على الخصر وترتديه العروس في القعدة أي عندما تجلس بجانب العريس يوم الزفاف، كما تبدل العروس العديد من فساتين العرس الملونة.

أما يوم العرس فهو الليلة الكبيرة التي يستمر التحضير لها عدة أيام، ويبدأ يوم العرس بتزويج الشيخ للعروسين، ثم تصعد العروس على العمارية وهو كرسي خشبي مزين وعالِ يحمله 4 شباب على أكتافهم إلى أن يبدأ الرقص وزف العروسين على أنغام الأغاني المغربية.