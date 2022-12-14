تغطية واسعة من البرامج الصباحية للقاء المغرب وفرنسا.. ونقاد: المرتدات سلاح أسود الأطلس

خصصت البرامج الصباحية بعض فقراتها لتغطية المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وفرنسا في الدور النصف النهائي بمنافسات كأس العالم 2022 في قطر، والذي يعد أول مونديال يقام في المنطقة العربية.

وعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة EXTRA NEWS، ويقدمه الإعلامي باسم طبانة وأمل صالح، تقريرا تلفزيونيا عن استعدادات منتخب المغرب لمواجهة منتخب «الديوك» الفرنسية وتصريحات المدربين قبل المباراة التي يترقبها الجميع، حيث يواجه الفائز بينهما الأرجنتين في المباراة النهائية.

المواجهة أمام فرنسا صعبة

وعلق الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، على أداء المنتخب المغربي خلال مشواره في البطولة، قائلا إن «أسود الأطلس» قدموا أداء فوق المتميز خلال مشوارهم في البطولة، إلا أن المواجهة أمام فرنسا ستكون صعبة.

وأوضح خلال مكالمة هاتفية في البرنامج، أن المنتخب الفرنسي يتمتع بأداء مميز، كما يضم «جريزمان» صانع الألعاب الموهوب وهو المحرك الأساسي للفريق.

كما خصص برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، فقرة مخصصة للحديث عن استعداد المنتخب المغربي لخوض مباراته اليوم، وتحليل مباراة الأرجنتين وكرواتيا أمس.

وقال إبراهيم منصور، رئيس القسم الرياضي بجريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن «ميسي» لن يفرط في المباراة النهائية بسهولة، فهي بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة له، ويطمح أن تكون نهاية سعيدة لمسيرته مع منتخبه.

وعن مباراة منتخب المغرب، أوضح أن قلوب عشاق كرة القدم بالوطن العربي بالكامل مع المنتخب المغربي، متمنيا أن يؤدي مباراة كبيرة ويصل لنهائي كأس العالم، لكن واقعيا هذه المباراة صعبة للغاية خاصة أن فرنسا بطلة العالم.

وخصص برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، فقرة حوارية عن الكواليس الحاسمة للمغرب أمام فرنسا.

طريقة لعب المنتخب المغربي

وقال الناقد الرياضي محمد المهدي، خلال لقاء بالبرنامج، إن مدرب المنتخب المغربي لن يستطيع تغيير طريقة لعب فريقه أمام فرنسا، خاصة أنهم مميزين في الهجمات المرتدة، ولن يستطيعوا مهاجمة المنتخب الفرنسي، لأن «الديوك» يمتلكون خطا هجوميا حديديا.

واستعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا متضمن معلومات عن مشوار المنتخبين المغربي والفرنسي خلال بطولة كأس العالم.

وكشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في باريس، عن استعدادات الجالية المغربية في فرنسا لمشاهدة المباراة، رغم أن الجميع يدرك بأن المباراة لن تكون سهلة، ولكنهم يتمنون بفوز أسود الأطلس.