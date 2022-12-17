مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالرباط: جماهير المغرب في الشوارع تنتظر برونزية كأس العالم

قالت أمل الهواري مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة المغربية، الرباط، إن أغلبية الجماهير توجهت منذ الظهيرة إلى المقاهي لمتابعة مباراة أسود الأطلس أمام منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم، اليوم، ولديها ثقة كبيرة في منتخب بلادها.

وأضافت في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «يأمل الشارع المغربي، في أن يحصل أسود الأطلس على البرونزية حتى يضمد جرح الخسارة السابقة من منتخب فرنسا، والجماهير لم تيأس وتتمسك بالوعد الذي قطعه وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بأن يظهر الفريق في أحسن صورة أمام نظيره الكرواتي».

وتابعت: «الفوز على كرواتيا تراه الجماهير المغربية حلمًا ليس مستحيلًا، وأنه لا بد من الحصول على المركز الثالث الذي يستحقه لتشريف كرة القدم المغربية والعربية والأفريقية».

وخسر منتخب المغرب من نظيره الفرنسي، بثنائية نظيفة، في الدور قبل النهائي، يوم الأربعاء الماضي.

وانطلقت منذ قليل، مباراة المغرب وكرواتيا، في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع، لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وتشير النتيجة إلى تعادل المنتخبين 1-1، حتى الدقيقة 35.